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Происшествия20 сентября 2022 10:45

В Коми 25-летний парень изнасиловал двух девочек и коллекционировал их интимные фото

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми осудят 25-летнего жителя Усть-Куломского района. Молодого человека обвиняют в ряде тяжких преступлений: изнасиловании, сношении с малолетними и развратных действиях (ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ), сообщает СУ СК России по Коми.

По данным следствия, жертвами мужчины стали две девочки, которым было всего 16 и менее 14 лет. К тому же, молодой человек заставлял подростков присылать ему интимные фото.

- Следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. С целью устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений, в органы профилактики внесены представления, - сообщили в СК.

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