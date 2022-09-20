В Коми главу Жешарта сняли с должности из-за утраты доверия

Фото: архив КП

За нарушения законодательства о противодействии коррупции полномочия главы Жешарта досрочно прекратили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В документах глава Жешарта отразил неполные сведения о своем имуществе. Чиновник не указал, что ему принадлежит земля и торговое помещение, которое тот не зарегистрировал. Кроме того, руководитель администрации не сообщил о счете жены, куда поступали деньги. В итоге местные депутаты досрочно прекратили полномочия чиновника в связи с утратой доверия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По решению суда расторгли контракт с главой администрации Войвожа