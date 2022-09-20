В Коми создали Координационный совет по стратегическому управлению

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми создали Координационный совет при главе республики по стратегическому управлению. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Координационный совет будет отвечать за взаимодействие органов власти, общественных объединений, бизнес-сообществ, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с созданием условий для развития Коми. Этот орган возглавил Уйба. Туда также вошли члены правительства Коми, а также руководители различных органов власти.

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