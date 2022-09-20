За год в Коми 588 человек заработали больше 5 миллионов рублей

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В 2021 году в Коми 588 человек заработали больше 5 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник отдела налогообложения физлиц и администрирования страховых взносов Андрей Бабик.

До 1 декабря жители Коми должны оплатить свои налоги. В уведомления об НДФЛ включат четыре вида доходов. В частности, это налог, не удерживаемый работодателем, когда доход выплачивается в натуральной форме. 3883 жителя должны заплатить 26,3 миллиона рублей. Налог на выигрыш в азартных играх и лотереях, превышающий 15 тысяч рублей, должны оплатить 160 жителей. Ожидается, что от них поступит в казну 2,6 миллиона рублей.

Еще 588 человек должны заплатить налог с дохода, превышающего 5 миллионов рублей. От них государство получит 21,2 миллиона рублей. Четвертый вид дохода – проценты от банковских вкладов. Как передает БНК, в 2021-2022 годах россияне от этих налогов освобождены.

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