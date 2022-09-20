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Общество20 сентября 2022 13:23

В Коми найден живым ушедший в лес вместе с карликовым пуделем пенсионер

Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми завершены поиски пропавшего 66-летнего Николая Громыхалина из Пычима. Житель Сыктывдинского района ушел в лес и не вернулся. О его поисках сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Вместе с собой пенсионер взял карликового пуделя, который был особой приметой в поисковых работах. Спустя сутки активного прочесывания леса стало известно, что мужчина найден живым.

В каком сейчас состоянии Николай Громыхалин и где он пропадал, неизвестно.

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