Глава Сосногорского района считает, что фото со школьником на разрушенном мосту постановочное

Фото: ОНФ

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко считает, что фото со школьником на разрушенном мосту в Усть-Ухте постановочное.

Как сообщалось ранее, деревянный мост был разрушен месяц назад. Причиной случившегося стал сильный ветер. До сих пор местные власти не приняли никаких мер по восстановлению сооружения. В Следственном комитете отметили, что такая ситуация создает опасность для детей, которые каждый день ходят в школу. Ведомство проводит проверку.

Дегтяренко сказал, что сотрудники с ним не связывался. Чиновник не исключил, что снимок мог быть сделан специально. Дело в том, что детей в школу каждый день отвозят специальные автобусы. Что же касается моста, то там указано, что проход запрещен. Всех детей, которых перевозит автобус, отмечают. Дегтяренко добавил, что мост отремонтируют в ближайшее время, передает «Газета.Ru».

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