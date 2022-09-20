К жителям Коми захаживает в гости куница

Фото: соцсети

В Княжпогостском районе куницы ходят по домам!

Пост, где в подъездную форточку забежал дикий зверёк, опубликовал паблик «Княжпогостские вести».

— В четвертом подъезде на Ленинградской, 27, на пятом этаже сидит зверёк. Возможно, домашний соболь. Он испуган и рычит. Может чей-то потеряшка? — написала автор фотографий.

В комментариях предположили, что лесной зверёк испугался бродячих собак, другая подписчица подумала, что это домашний хорёк. Но некоторых незваный гость сильно напугал.

— Это куница! Рядом нет курятника? А то передушит всех кур, мы с таким зверьком сталкивались в своей жизни, не щадит он животных, на людей да, очень бросается. У нас был случай, загнал девочку на забор, хорошо, что мы были в одной компании и отогнали этого зверька шумом, так бы и ее покусал, — написала Руслана Статкевич.

Однако к счастью, зверёк в итоге убежал и всё закончилось хорошо.

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