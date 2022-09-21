Жители Ухты обратились к спасателям из-за застрявшей на козырьке собаки

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Спасатели на днях вызволили попавшую в необычную ситуацию собаку. Жители Ухты сообщили, что животное застряло на козырьке второго этажа здания, попросив помочь снять его. ЧП произошло на проспекте Ленина, 41.
Сотрудники спасательного отряда «Спас-Коми» выехали на вызов и выяснили, что пес таким образом находится на самовыгуле.
Снимать собаку с козырька не стали, оставив ее под ответственность хозяина, сообщили в «Комиинформ».
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