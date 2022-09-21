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Общество21 сентября 2022 5:15

Инфляция в Коми замедлилась до 13,8%

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми инфляция замедлилась с 14,7% до 13,8%, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Коми. По предоставленным данным, в республике уровень инфляции по-прежнему остается ниже, чем по России в целом – 14,3%.

По предоставленной информации, снижению годовой инфляции способствовало изменение цен в сфере услуг, в частности на воздушный транспорт за счет субсидирования авиаперевозчиком и сокращения пассажиропотока.

Также наблюдается снижение роста на продовольственные товары – подешевели помидоры, стали дешевать капуста и картофель, бананы, лимоны и яблоки.

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