Жителя Коми был срочно госпитализирован после прогулки по старой школы

Фото: соцсети

Житель Воркуты пострадал во время прогулки по местной заброшенной школе. Чтобы помочь мужчине, экстренно приехали спасатели и медики. О ЧП сообщили местные жители накануне, 20 сентябряю

— В общем, мужик прогуливался по заброшенной школе. Оступился и упал с двух метров на бетон. Ему быстро оказали помощь. Будьте осторожны, гуляя по заброшенным зданиям. А лучше, вообще не суйтесь, — рассказал местный житель. Известно, что в результате ЧП пострадавший, как минимум повредил ногу. Официальных данных нет. Пользователи соцсетей предположили, что мужчина решил предаться ностальгии, но забыл, что заброшенные здания могут быть опасными.

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