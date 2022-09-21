Жители Коми не смогут покупать машины за маткапитал

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Жителям Коми и других российских регионов не разрешать покупать автомобили за счет средств материнского капитала. Такое решение приняли в федеральном Минтруда.

В Госдуму хотели внести законопроект о возможности использования средств маткапитала для покупки автомобиля. Однако в Минтруда эту инициативу не поддержали

– Реализация данного предложения может создать риск злоупотребления в части использования средств материнского (семейного) капитала и, соответственно, привести к неэффективному использованию бюджетных ассигнований из федерального бюджета, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом предоставление возможности направить средства материнского капитала на приобретение автомобиля, влекущей дополнительные затраты семейного бюджета на его содержание, позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.

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