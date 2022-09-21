Около 200 млн рублей было выдано на автокредиты в августе в Коми

Фото: архив "КП"

За последний месяц лета текущего года граждане Республики Коми взяли 197 автокредитов на 199,9 миллиона рублей.

Как сообщает ОКБ, в августе количество автокредитов увеличилось на 32 по сравнению с предыдущим месяцем, а сумма – на 16,7 миллиона рублей. Интересно, что в августе 2021 года количество кредитов на авто достигало 286.

В российский рейтинг лидеров по выдаче автокредитов в 2022 году вошли: Москва – более 3,5 тысяч на сумму 6,35 миллиарда рублей, Московская область – 3,67 тысячи кредитов на более чем 5,5 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – чуть более трех тысяч автокредитов на 4,65 миллиарда рублей, Краснодарский край – 2,3 тысячи кредитов на почти 3 миллиарда рублей, Татарстан – 2,42 тысячи кредитов на 2,46 миллиарда рублей.

В июне же в пятерку лидеров по самым крупным автокредитам вошли жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. В среднем заем на автомобиль там был более 1 миллиона рублей, а в некоторых из них – более полутора миллионов. В Удмуртии же самый скромный чек в рассматриваемый период – 842 тысячи рублей.

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