В Коми женщина на Hyundai врезалась в забор

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 21 сентября, в Усть-Вымском районе Hyundai Solaris врезался в забор, в результате чего пострадала находившаяся за рулем женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 11.20 в Микуне. Женщина 1984 года рождения ехала за рулем Hyundai по улице Дзержинского в сторону Комсомольской. Напротив дома №24 водитель не справилась с управлением. Из-за этого машина врезалась в находящийся справа забор.

В результате ДТП пострадала водитель. Она получила ушибы грудной клетки и левого плеча. Госпитализация женщине не потребовалась.

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