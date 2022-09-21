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Происшествия21 сентября 2022 10:26

В сыктывкарской квартире обнаружен труп 33-летней женщины

В Сыктывкаре 38-летний мужчина до смерти забил 33-летнюю женщину
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодой женщины. По данным СУ СК России по Коми, горожанка погибла насильственной смертью.

Следствие полагает, что сыктывкарка стала жертвой своего 38-летнего сожителя. Пара в один из вечеров выпивала и вместе проводила время, однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство.

- В квартире дома по улице Слободской между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на почве ревности, в ходе которой 38-летний мужчина жестокого избил 33-летнюю женщину. От полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в СК.

Подозреваемый задержан, в ходе следственных действий он дал признательные показания. В отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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