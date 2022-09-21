Жительница Коми попыталась вернуть деньги за авиабилеты и лишилась 20 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Ухты почти 20 тысяч рублей под предлогом возврата денег за авиабилеты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка собиралась вернуть деньги за авиабилеты из Сочи в Москву, которые она купила ранее. В социальной сети «ВКонтакте» горожанка зашла на страницу компании-перевозчика и начала переписываться с ее представителями. Неизвестные прислали ухтинке ссылку. Женщина перешла по ней, ввела требуемые данные и лишилась почти 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что злоумышленники использовали подменную страницу официального перевозчика. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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