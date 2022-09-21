На Воркутинский район Коми обрушится ураган

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В Коми резко ухудшится погода. По данным республиканских синоптиков, на Воркутинский район республики надвигается штормовой ветер, порывы которого будут достигать 24 м/с. При такой скорости воздушного потока часто разрушается кровля домов, ломаются деревья и падают столбы.

Жителей Воркутинского района просят соблюдать технику безопасности и не выходить из дома без крайней необходимости.

- С 18 часов 21 сентября до 18 часов 22 сентября в Воркутинском районе ожидается усиление северного, северо-западного ветра 10-15 м/с, порывами до 19-24 м/с, - говорится в сообщении.

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