Жителя Коми арестовали за нападение на инспектора ГИБДД

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Следственный комитет Коми передает, что 39-летнего жителя Ухты заключили под стражу за применение насилия в отношении представителя власти.

Фигурант уголовного дела управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил дорожный знак. Когда он увидел, что к нему направляется инспектор ГИБДД, он резко развернул машину, едва не сбив правоохранителя. После погони применил насилие.

В отношении подозреваемого были избрана мера пресечения. Суд, вынося решение, учел во внимание, что он совершил тяжкое преступление и ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

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