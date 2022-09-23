Жителям Коми пришли первые повестки из военкоматов

Фото: архив "КП"

Военнообязанные Коми начали получать первые повестки из военкоматов в рамках частичной мобилизации. О ней 21 сентября сообщил президент России Владимир Путин. В рамках мобилизации будет призвано 300 тысяч человек со всей страны.

- Моему брату из Усть-Куломского района пришла, - пишет Мария Б.

- Повестки самой нет, но звонили из военкомата и попросили прийти, - делится Ксения.

- В Нижнем Одесе несколько человек тоже уже получили повестки, - написала Наталья.

Напомним, по словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву подлежат находящиеся в запасе, те, у кого есть боевой опыт, а также те, у кого есть нужная армии военно-учетная специальность. В первую очередь частичная мобилизация коснется военнообязанных первого разряда.

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