В Коми районе бродячие собаки задрали 25 кур

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В Усть-Куломском районе бродячие собаки задрали 25 кур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

По данным местных властей, животные обитают возле АЗС Усть-Кулома. И это ощущают домохозяйства близлежащих населенных пунктов. Так, жительница села Дон в ходе прямой линии с участием главы района Сергея Рубана рассказала, что собаки уничтожили 25 ее кур. Руководитель администрации отметил, что в муниципалитете никто не занимается отловом бродячих собак. Усть-Куломский район объявлял аукционы, но на них никто не вышел. Сейчас администрация обновляет коммерческие предложения для повторного проведения аукциона. Если будут поданы заявки, контракт заключат в октябре.

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