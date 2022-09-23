45-метровое колесо обозрения появится в Ухте

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В Ухте появится колесо обозрения. Сооружение вновь откроется после долгого простоя: аттракцион был закрыт еще в 90-е.
Как сообщают местные власти, колесо должно прибыть в Ухту до конца 2022 года. Точных дат мэр города Магомед Османов не раскрыл.
Как сообщает телеканал «Юрган», аттракцион действовал в Ухте в советское время. Располагался в городском парке культуры и отдыха. В 1990-х годах он прекратил работу, в середине «нулевых» был демонтирован.
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