45-метровое колесо обозрения появится в Ухте

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В Ухте появится колесо обозрения. Сооружение вновь откроется после долгого простоя: аттракцион был закрыт еще в 90-е.

Как сообщают местные власти, колесо должно прибыть в Ухту до конца 2022 года. Точных дат мэр города Магомед Османов не раскрыл.

Как сообщает телеканал «Юрган», аттракцион действовал в Ухте в советское время. Располагался в городском парке культуры и отдыха. В 1990-х годах он прекратил работу, в середине «нулевых» был демонтирован.

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