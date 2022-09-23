В Сыктывкарский суд поступило дело липовых прививочных сертификатах

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В суд поступило уголовное дело в отношении вывшего заместителя главного врача ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница», выдавшей более 30 липовых справок о вакцинации от COVID-19, а также обвиняемой в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Как сообщалось ранее, в 2021 году женщина внесла в реестр о вакцинации ложные данные. Согласно им, ее дочь, знакомые и родственники прошли медицинскую процедуру, хотя никакой прививки они не делали. Также бывший врач включила в реестр несколько человек за взятку, но не в денежном виде, а за косметические услуги. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями служебном подлоге и получении взятки. Ее родственнице инкриминируют подстрекательство к должностным преступлениям.

Обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. О дате рассмотрения дела судом пока не сообщается.

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