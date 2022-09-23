Сыктывкарец украл три велосипеда

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре задержали подозреваемого в краже трех велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился мужчина. Горожанин рассказал, что у него украли велосипед стоимостью около 20 тысяч рублей. Транспорт исчез после того, как сыктывкарец сходил магазин. Он оставил велосипед на улице, но не пристегнул противоугонным устройством.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли другой оставленный без присмотра велосипед, собственник которого не нашелся. С него сняли отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежат ранее неоднократно судимому сыктывкарцу 1984 года рождения.

Через сутки правоохранители нашли похищенный велосипед в одном из дворов. Там обнаружили аналогичные отпечатки. Вскоре подозреваемого задержали. Он снова ехал на чужом велосипеде. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленник объяснил, что брал чужие велосипеды для того, чтобы ему удобнее было передвигаться по городу.

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