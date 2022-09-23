В Коми почти полмесяца ищут пропавшего охотника

Фото: пресс-служба СЗРПСО МЧС России

В Удорском районе ищут пропавшего охотника 1959 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СЗРПСО МЧС России.

Мужчина пропал еще 31 августа. В тот день он отправился на охоту. Житель Коми должен был вернуться 10 сентября, однако этого не произошло. Охотника начали искать спасатели. Они обследовали леса близ населенных пунктов Глотово и Буткан. В избушке спасатели обнаружили вещи охотника. Самого мужчину пока найти не удалось.

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