Размер максимального пособия по беременности и родам вырастет в два раза

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В 2025 году ряд пособий существенно вырастет. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда, через три года максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится в два раза и составит 763 671 рубль. Для сравнения, в 2023 году он составит всего 383 179 рублей.

Также предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году составит 33 282 рубля в месяц, в 2024 — 49 123 рубля в месяц, в 2025 — 66 330 рублей в месяц.

Предельный размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц, в 2024 — 122 808 рублей в месяц, в 2025 году —165 826 рублей в месяц, говорится в записке.

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