В Коми 27-летний оленевод зверски расправился со своим 29-летним бригадиром

Фото: СУ СК России по Коми

В Коми огласили приговор убийце 29-летнего оленевода. Мужчина был зверски убит своим коллегой на Мутном Материке в апреле этого года.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в шести километрах от села. Мужчины сильно поругались и осуждённый выстрелил в спину своего бригадира. Раненый оленевод упал на землю, а молодой человек решил его добить: он взял нож и несколько раз вонзил его в шею своего начальника. Погиб мужчина практически моментально.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

— Суд согласился с позицией государственного обвинения о доказанности совершенного преступления и назначил оленеводу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год. Удовлетворен гражданский иск родственников погибшего о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, на сумму 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу, — заключили в прокуратуре.

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