В Коми прибыли мощи преподобного Серафима Саровского

Фото: глава Коми

Святыня Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря – мощи преподобного Серафима Саровского прибыли 25 сентября в Сыктывкар. В Свя-то Стефановском кафедральном соборе во время встречи ковчега прошел молебен.

В пресс-службе главы Коми уточнили, что святыня будет находится в Сыктывкаре до 30 сентября. Приложиться к ним можно ежедневно с 6:00 до 21:00.

1-2 октября ковчег будет находиться в Сосногорске, в храме преподобного Серафима Саровского. 3 октября она отправиться в ухтинский храм святителя Стефана Пермского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Верующие Коми ожидают прибытие мощей Серафима Саровского (подробнее)