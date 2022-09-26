Под Сыктывкаром пропали три грибника

Фото: Лиза Алерт

Под Сыктывкаром в лесном массиве прошли поиски троих пропавших грибников. Мужчина и две женщины отправили на тихую охоту и потеряли ориентиры в районе СНТ «Човские Зори».

На поиски пропавших вышли добровольцы «Лиза Алерт». Спасатели искали их на протяжении все ночи, а утром у тех появился сигнал на мобильном телефоне. Вскоре после этого волонтерам удалось установить примерное местонахождение.

Поиски завершились около 10:00, грибники не пострадали и отказались от медицинской помощи, сообщили в «Комиинформ».

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