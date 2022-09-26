Сбитая в Воркуте девушка впала в кому

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Пострадавшая в ДТП 26-летняя девушка из Воркуты, которую сбил 42-летний мужчина, находится в коме. Авария произошла на улице Ленина, когда она переходила дорогу в неустановленном месте.
Как выяснилось, у молодой жительницы Коми диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левого предплечья и левой голени, а также сотрясение головного мозга.
Как уточнили в «Комиинформ», девушка находилась в зоне видимости водителя. Причины случившегося уточняются.
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