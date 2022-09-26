В поселке в Коми закрыли один из детских садов

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Жители Воргашора сообщили о закрытии корпуса в детском саду №103. Одна из матерей воспитанников рассказала, что 1 июля его закрыли на ремонт, а детей перевели в другой корпус, который находится в противоположном конце поселка.
Женщина уточнила, что в закрытом корпусе было 49 детей, решение возмутило родителей, так как до нового сложно добраться в непогоду.
В администрации Воркуты сообщили журналистам «БНК», что решение принято из-за уменьшения контингента воспитанников. В здании в настоящий момент проводят санитарно-гигиенические работы.
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