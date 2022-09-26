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Происшествия26 сентября 2022 6:50

В Коми Peugeot снес остановку: пострадали два человека

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 26 сентября, в Прилузском районе Peugeot 207 снес остановку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около девяти утра в Объячево. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Peugeot 207 по улице Мира. Напротив дома №1 по улице Тенистой водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала на обочину и врезалась в автобусную остановку.

В аварии пострадали два человека. Водитель получил ссадины лица и кистей. У находившейся в салоне женщины 1984 года рождения диагностировали ушиб левого бедра.

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