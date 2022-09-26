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Общество26 сентября 2022 6:59

Вероника Илянина из Коми выбыла на втором этапе проекта «Голос 60+»

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Вероники Иляниной

Фото из личного архива Вероники Иляниной

Вероника Илянина из Ухты покинула проект «Голос 60+». Уроженка Коми не смогла пройти «Нокауты» с песней «Ванюшка мой».

За проход в следующий этап ухтинка боролась с еще четырьмя конкурсантками из команды Елены Ваенги, однако оказалась в числе проигравших.

Наставница же Вероники Иляниной популярная певица Ваенга охарактеризовала члена своей команды как настоящую народницу.

- Вероника - чистая народница. Есть русское народное пение, которое ни с чем не перепутаешь - у нее оно такое, какое должно быть. Ее голос звучит как положено, - сказала Ваенга.

Зал же провожал выбывших участниц под громкие аплодисменты, зрители хором кричали «молодцы» вслед уходящим со сцены женщинам.

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