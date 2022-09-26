На дорогах Сыктывкара пройдет спецоперация «Штраф»

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В Сыктывкаре с сегодняшнего дня, 26 сентября, на улицах города пройдет операция «Штраф». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы вместе с судебными приставами намерены выявлять должников, не оплативших штрафы. Операция пройдет с 26 по 30 сентября.

- С 26 по 30 сентября сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут работу по взысканию долгов с граждан за нарушения правил дорожного движения в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Штраф». Мероприятия будут проводится в течение недели совместно с отделом по исполнению административного законодательства столичной полиции и сотрудниками службы судебных приставов, - рассказали в ГИБДД.

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