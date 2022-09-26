В Коми на болоте обнаружен труп женщины

Фото: архив "КП"

В Печорском районе обнаружено тело местной жительницы. Женщина ушла за ягодами 24 сентября и не вернулась.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», труп 67-летней пропавшей был найден на болоте около посёлка Изъяю. На тело на кинулись местные жители, которые вместе со спасателями участвовали в поисках.

По факту смерти пенсионерки начата проверка. Экспертизе предстоит установить причину гибели женщины.

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