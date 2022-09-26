В Коми намерены помочь тем, кого мобилизовали по ошибке

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В Коми откроется центр содействия призванным по мобилизации, сообщает Народный фронт республики. В его обязанности будет входить помощь тем, кого призвали по ошибке, а также центр намерен организовать работу по вопросам быта призванных.

- Мобилизация – это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, - сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Обращения принимаются в региональном отделении Народного фронта в Коми по адресу: Сыктывкар, ул. Бабушкина, 4, офис 3-78а, контактный телефон (8212) 21-56-67, а также в региональных группах Народного фронта в соцсетях VК и ОК.

Отметим, что в Коми также работает горячая линия для родных и близких призванных по мобилизации: 8 (912) 141-42-00. Звонить туда можно ежедневно с 08:00 до 22:00. Все поступающие звонки будут фиксироваться для того, чтобы решить все возникшие вопросы и довести ответы до граждан.

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