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Происшествия26 сентября 2022 12:31

В Коми работники столовой воровали продуктовые наборы для школьников

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте трех человек подозревают в присвоении продуктовых наборов для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, с января по сентябрь 2022 года сотрудники столовой брали себе продуктовые наборы. Далее они продавали краденое бизнесмену. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подозреваемые, 1963 и 1969 годов рождения, а также ухтинец, 1963 года рождения, непосредственно продававший продукты, признались в совершении этого преступления. Возбуждено уголовное дело.

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