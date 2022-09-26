Мобилизованные из Коми смогут раньше выйти на пенсию

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Мобилизованные из Коми и других российских регионов смогут раньше выйти на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, над какими инициативами сейчас работает правительство для поддержки мобилизованных граждан. Она сообщила, что все они получат статус военнослужащих, и им будут предоставляться все гарантии военнослужащих по контракту.

Так, сейчас прорабатываются поправки в постановление о списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы, дающих право на добровольное пенсионное обеспечение: время участия частично мобилизованных в спецоперации включат в пенсионный стаж, и на пенсию они смогут выйти раньше. Также правительством прорабатываются поправки для защиты трудовых прав частично мобилизованных: работодатели не смогут уволить таких граждан.

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