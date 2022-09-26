Из горящей многоэтажки в Сыктывкаре эвакуировались 30 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 25 сентября, в Сыктывкаре горел многоэтажный дом, оттуда эвакуировались 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:24 на улице Мира. В доме №28 загорелась квартира. Через семь минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Кроме того, еще 18 удалось спасти. Пожар удалось потушить в 20.13. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил квартиру на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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