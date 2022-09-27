Студенту из Сыктывкара отменили мобилизацию

Фото: архив КП

Студенту третьего курса Сыктывкарского лесного училища отменили призыв во время частичной мобилизации. Молодой житель Коми поступил в вуз еще до армии, отслужил один год, а затем продолжил обучение.

Парень получил повестку 23 сентября, явился утром 26 числа, а в 16:00 прошел медкомиссию. В военном комиссариате обратили внимание на то, что он учится очно после обращения ОНФ и отпустили домой.

В рамках частичной мобилизации возможны несостыковки, однако в ежедневном режиме такие проблемы отрабатываются и решаются.

В случае возникновения подобных ситуаций можно, в частности, обратиться в Сыктывкаре в офис ОНФ по адресу Бабушкина, 4, офис 3-78а, телефон (8212) 21-56-67, или можно написать через соцсети – ВК и ОК.

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