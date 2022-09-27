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Общество27 сентября 2022 5:45

Частная клиника в Коми пропустила два случая заболевания онкологией

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Заведующая амбулаторно-поликлиническим подразделением Сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина рассказала о двух случаях, когда в частной клинике пропустили и не диагностировали рак у пациентов.

По словам медика, случаи произошли один за другим. Пациенты приходили удалят родинки, а после операции в клинике не проводили гистологическое исследование. Спустя несколько месяцев выяснялось, что родинки были новообразованием, свидетельствующем о раке кожи четвертой степени. Бикчурина предостерегла, что после удаления родинок их обязательно нужно проверять.

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