Шесть детских садов Коми закрыты на карантин по ОРВИ

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В Коми растёт заболеваемость ОРВИ. Среди заболевших более пяти тысяч детей, всего — 12 313 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

На 23 сентября из-за высоких показателей заражения вирусными инфекциями полностью на карантин закрыты шесть детсадов республики, частично учебный процесс остановлен в 31 классе 13 школ и 13 группах 11 детских садиков.

Также в Коми продолжается вакцинация от гриппа, которую уже прошли 55 898 человек, 15 548 из которых дети.

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