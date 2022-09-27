На трассе в сторону Усогорска водитель вылетел в кювет на автомобиле Datsun Ondo

Фото: ГИБДД Коми

В Удорском районе Коми 58-летний водитель за рулем автомобиля Datsun Ondo вылетел в кювет и получил серьезные травмы. Авария произошла поздно вечером, в 21:30, 26 сентября.

Мужчина ехал со стороны поселка Междуреченск в сторону Усогорска по дороге Айкино - Кослан, когда не справился с управлением и вылетел в кювет. Впоследствии машина опрокинулась, а сам водитель получил травмы.

В результате ДТП мужчина получил травмы головы и позвоночника, несмотря на то, что был пристегнут, сообщили в «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД Коми.

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