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Общество27 сентября 2022 6:24

В Коми без вести пропал 53-летний оленевод

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми при загадочных обстоятельствах исчез 53-летний оленевод. Мужчина вместе с товарищем ушёл в лес, где они должны были провести 15 суток в избе. Однако в какой-то момент мужчина ушёл вглубь массива и не вернулся.

Тогда друг пропавшего попытался найти его сам, но поиски не увенчались успехами, и он решил позвонить спасателям.

Сейчас в районе 12 км от деревни Чаркабож были развернуты поиски с участием профессиональных спасателей и кинолога с собакой, которые пока не дали результатов, сообщает издание «Комиинформ».

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