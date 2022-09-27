В Коми после трагедии в Ижевске проверят все школы

Фото: архив "КП"

В Коми намерены проверить школы на безопасность. Такие меры принимаются после трагедии в Ижевске, где после нападения 34-летнего Артема Казанцева погибли 17 человек.

По словам министра образования республики Натальи Яруковой, специалисты проверят не только здания учебных заведений, но и прилегающие к ним территории. Дополнительно с педагогическим составом и работниками школу будет проведен инструктаж, как себя вести при ЧП.

- Как вести себя в опасных, угрожающих жизни ситуациях, также узнают и наши школьники. Дай Бог, чтобы эти знания не пригодились ни детям, ни педагогам... Еще раз с тяжелым сердцем приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Республика Коми переживает вместе с Удмуртией это горе, – рассказала Наталья Якимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре школу №26 экстренно эвакуировали

Поступило сообщение о яде в стенах здания (подробности)