Житель Ухты потерял 1,7 млн рублей после звонка липовых полицейских

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Житель Ухты доверился неизвестным, которые представились правоохранителями и банкирами, из-за чего потерял потерял порядка 1,7 млн рублей. 30-летний мужчина после того, как понял, что это обман обратился в полицию.

По словам пострадавшего, к нему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что он представляет силовое агентство. Собеседник пояснил, что банковский аккаунт ухтинца постоянно пытаются атаковать, в связи с чем нужно прекратить операции. Номер телефона мошенника совпадал с телефоном силовой структуры.

Потерпевшего попросили не прерывать разговор, а после к обсуждению подключились и некие банковские сотрудники, которые убедили потерпевшего взять кредит и перевести все деньги на якобы специально созданную для этого банковскую карту. В результате мужчина перевел на карту займ и личные деньги в размере 760 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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