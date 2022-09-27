Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 7:45

Житель Ухты потерял 1,7 млн рублей после звонка липовых полицейских

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Житель Ухты доверился неизвестным, которые представились правоохранителями и банкирами, из-за чего потерял потерял порядка 1,7 млн рублей. 30-летний мужчина после того, как понял, что это обман обратился в полицию.

По словам пострадавшего, к нему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что он представляет силовое агентство. Собеседник пояснил, что банковский аккаунт ухтинца постоянно пытаются атаковать, в связи с чем нужно прекратить операции. Номер телефона мошенника совпадал с телефоном силовой структуры.

Потерпевшего попросили не прерывать разговор, а после к обсуждению подключились и некие банковские сотрудники, которые убедили потерпевшего взять кредит и перевести все деньги на якобы специально созданную для этого банковскую карту. В результате мужчина перевел на карту займ и личные деньги в размере 760 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из горящей многоэтажки в Сыктывкаре эвакуировались 30 человек (подробнее)