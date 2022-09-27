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Происшествия27 сентября 2022 7:53

Пропавшего в начале сентября 53-летнего рыбака обнаружили мертвым

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми завершены поиски пропавшего 53-летнего рыбака из Инты. Мужчина ушел из дома 1 сентября и не вернулся.

Первой тревогу забила жена интинца. Она обратилась за помощью к волонтерам, спасателям и полиции. Однако поиски не давали результатов до вчерашнего дня.

Как сообщает издание «Комиинформ», 26 сентября работы по поиску рыбака возобновились. На страшную находку натолкнулся кинолог с собакой. Тело было обнаружено в 400 м от места стоянки мужчины в болотистой местности.

Сотрудники «Спас-Коми» вывезли тело на вездеходе в Инту. По факту гибели рыбака организована доследственная проверка.

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