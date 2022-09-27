Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Коми

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В Коми заканчивают строительство четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщили в пресс-службе главы региона. По предоставленной информации, в 2022 году намерена ввести 19 таких объектов.

В настоящий момент строительство идет в поселке Илья-Шор, в селе Брыкаланск, в поселке Ираель и Колве. Еще 13 пунктам даны разрешения на ввод в эксплуатацию – Бакур, Мыелдино, Пожегдин, Жежим, Нювчим, Вертеп, Диюр, Дон, Бакур, Важкурья, Небдино, Вомын, Бортом.

В селах Визябож и Большелуг получены заключения о соответствии к проектной документации.

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