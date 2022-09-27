Тело убитого 31 год назад жителя Вуктыла нашли забетонированным в яме

Фото: СК Коми

Завершено расследование в отношении 49-летнего жителя Ухты, который в 1991 году умышленно убил начальника участка ремонтно-монтажного цеха. Информацию об этом передали в Следственном комитете Коми.

Убитый житель Вуктыла пропал в июле того года, когда ушел на работу и не вернулся. Уголовное дело завели сразу после случившегося, но первоначальное расследование не принесли результатов, также не удалось обнаружить его тело.

В мае 2022 года результаты расследования были заслушаны снова, а следователи и криминалисты установили место сокрытия тела. Как выяснилось, фигурант уголовного дела забетонировал свою жертву в яме на месте бывшего токарного цеха производственного предприятия. Из ямы доставили скелетированные останки, фрагменты одежды, мешок, в который завернули тело.

Расследование показало, что между обвиняемым и начальником произошел конфликт во время употребления алкоголя. Фигурант уголовного дела вместе со знакомым убили потерпевшего металлическим прутом, вырыли яму, поместили туда тело в сидячем положении и залили раствором бетона. Свою вину обвиняемый признал. Дело в настоящий момент направят в суд

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