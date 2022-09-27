В Ухте 19-летнего парня задержали с 50 граммами гашиша

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В МВД Коми сообщили, что в Ухте задержали 19-летнего парня, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств. У фигуранта уголовного дела обнаружили более 50 граммов гашиша и около 30 граммов растительного наркотика.

Ухтинец распространял запрещенные вещества по городу, оборудовав там 17 тайников. У него дома обнаружили пакеты, изоленту и весы. Как выяснилось, подозреваемый работал на интернет-магазин.

В отношении парня возбудили уголовное дело, максимальная мера предусматривает до 20 лет наказания.

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