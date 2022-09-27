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Общество27 сентября 2022 10:09

В Коми сотрудник колонии за 25 тысяч рублей проносил внутрь запрещенные предметы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудника исправительной колонии №25 признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В 2021 году обвиняемый проносил на территорию запрещенные предметы и передавал их осужденному за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности на такой же срок.

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