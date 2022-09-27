Вторая команда мобилизованных жителей Коми отправилась в Санкт-Петербург на учения

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми проводили вторую команду мобилизованных жителей Коми. На этот раз военнослужащие уехали из Сыктывкара, Печоры, Сыктывдинского и Корткеросского районов.

Автобусы с десятками призывников уехали в Санкт-Петербург. Там мобилизованные пройдут учения перед отправкой в зону СВО.

Перед отправкой мужчин на Украину выступил руководитель региона Владимир Уйба и пожелал удачи бойцам. Он также напомнил близким мобилизованных о горячей линии, куда можно обратиться со всеми вопросами, касающимися призыва.

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